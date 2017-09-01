В Кыштыме бизнесмен обогрел одну из школ

Автор: КР от Сегодня, 15:05 Категория: Экономика и бизнес

Школы, расположенные в посёлках и отдалённых микрорайонах Кыштымского городского округа, отнюдь не избалованы вниманием спонсоров. Тем ценнее для них любая помощь.

Основная школа № 11 в микрорайоне Каолиновом основательно утеплилась впервые за последние годы.

– В нашей школе всегда было очень холодно, – сказала сайту «КР» её директор Наталья Шарабрина. – Несмотря на ежегодные ремонты и замену окон, теплее почему-то не становилось. В этом году предприниматель Виталий Сергеевич Прохоров сделал нам бесценный подарок – он за собственные деньги приобрёл и установил под кровлей специальные тепловентиляторы. Надеемся, что теперь нашим ученикам будет комфортнее в холодное время года. Сегодня у нас учится 91 ребёнок.

По словам Натальи Юрьевны, кыштымский бизнесмен уже не первый год помогает именно этой школе. Хотя с ней его ничего не связывает. В прошлом году Виталий Прохоров купил для учеников младших классов десять пар новых лыж с ботинками и креплениями. Кроме того, во время ремонтных работ он всегда помогает строительными материалами.

Напомним, именно Виталий Прохоров организовал в Кыштыме несколько лет назад систему раздельного сбора вторичного сырья: макулатуры, картона, плёнки, ПЭТ-тары. Он же ежегодно проводит конкурсы среди школьников на экологические темы и поощряет их дипломами и подарками.



