В Кыштыме может появиться новый расчётно-кассовый центр по услугам водоснабжения

Автор: КР от Вчера, 16:27 Категория: Экономика и бизнес

Абонентский отдел Кыштымводоканала недавно переехал из административного здания предприятия на улице Ленина, 20 в новое помещение по адресу улица Ветеранов, 2.

Как сказал сайту «КР» директор Кыштымводоканала Сергей Дайбов, для отдела закуплено новое программное обеспечение и уже ведётся его тестирование.

При сохранении структуры отдела введена ставка заместителя директора по работе с абонентами. Кроме того, принят программист.

Кадровое и техническое укрепление абонентского отдела связано с тем, что до конца года его планируется реорганизовать в расчётно-кассовый центр ос статусом самостоятельного юридического лица. Новая структура возьмёт на себя весь комплекс отношений с потребителями услуг по начислениям и взиманию платы за водоснабжение и водоотведение.