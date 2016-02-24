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» » В Кыштыме может появиться новый расчётно-кассовый центр по услугам водоснабжения

В Кыштыме может появиться новый расчётно-кассовый центр по услугам водоснабжения

Автор: КР от Вчера, 16:27 Категория: Экономика и бизнес

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Абонентский отдел Кыштымводоканала недавно переехал из административного здания предприятия на улице Ленина, 20 в новое помещение по адресу улица Ветеранов, 2.

 

Как сказал сайту «КР» директор Кыштымводоканала Сергей Дайбов, для отдела закуплено новое программное обеспечение и уже ведётся его тестирование.

 

При сохранении структуры отдела введена ставка заместителя директора по работе с абонентами. Кроме того, принят программист.

 

Кадровое и техническое укрепление абонентского отдела связано с тем, что до конца года его планируется  реорганизовать в расчётно-кассовый центр ос статусом самостоятельного юридического лица. Новая структура возьмёт на себя весь комплекс отношений с потребителями услуг по начислениям и взиманию платы за водоснабжение и водоотведение.

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  • Регистрация: 24.02.2016
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сколько взымателей денег развелось ! а как авария и дело касается ремонта  . хозяев днем с огнем не сыщешь , кивают друг на друга , все бесхозное . паразиты одним словом
 
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