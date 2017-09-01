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Почти полторы тысячи жителей Кыштыма оказались в кредитной кабале

Автор: КР от Сегодня, 16:47 Категория: Экономика и бизнес

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Газета «Кыштымский рабочий» продолжает цикл публикаций под названием «Права личности – в приоритете». В завтрашнем номере читайте статью «Не падайте в долговую яму».

 

Судебные приставы, юристы нашего города и председатель коллегии адвокатов Челябинской области «Экономическая» Андрей Коршунов рассказывают нашим читателям о том, как не оказаться у разбитого корыта и каков алгоритм действий, чтобы не доводить дело до судебных взысканий со стороны кредиторов.

 

Один неосмотрительный шаг – и выбраться из долговой ямы будет крайне сложно. Так, к примеру, недавно судебные приставы арестовали трёхкомнатную квартиру у молодой кыштымской семьи. Супруги оформили ипотеку на её приобретение. Сделали дорогой ремонт, купили новую мебель. Почти три года они без сбоев выплачивали кредит. Потом что-то пошло не так, и сумма в 20 тысяч рублей оказалась для них неподъёмной. В результате квартира, которая всё это время находилась в залоге у банка, отошла кредитору.

 

Всего в городском отделе судебных приставов на исполнении находится 1369 судебных решений о взыскании просроченной задолженности.

 

Читайте субботний номер газеты «Кыштымский рабочий».

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