У жителя Кыштыма судебные приставы арестовали квартиру и бизнес в счёт погашения кредита

Автор: КР от Сегодня, 15:34 Категория: Экономика и бизнес

Житель нашего города задолжал ПАО «Челиндбанк» два с половиной миллиона рублей. Несколько лет назад он оформил сразу несколько потребительских кредитов на различные цели. В первые месяцы исправно гасил проценты и сумму основного долга.

Вскоре начались проблемы с бизнесом, и он перестал выплачивать кредиты. При этом решить проблемы с банком он даже не пытался, а попросту игнорировал звонки и письма с сообщениями о задолженности.

Руководство Челиндбанка обратилось в суд с иском о взыскании просроченной задолженности. Как сказала сайту «КР» заместитель начальника городского отдела судебных приставов Ирина Костина, на квартиру и действующий бизнес должника наложен арест. Сейчас оформляются необходимые документы для выставления их на торги.

Всего в кыштымском отделе судебных приставов находится 1369 исполнительных производств на 244 миллиона 669 тысяч рублей. Именно столько задолжали жители нашего округа банкам и кредитным организациям.