В Кыштыме молодой предприниматель за свой счёт восстановил разгромленный вандалами родник

Автор: КР от Вчера, 11:11 Категория: Экономика и бизнес

Предприниматель Николай Зубарев

Как уже сообщалось на нашем сайте, в начале августа кто-то из вандалов разгромил обустроенный ключик в микрорайоне Каолиновый. Из него берут воду люди со всей округи – по данным мониторинга ООО «Экопроект», она по всем показателям идеальная. Полицейские тут же занялись расследованием, но на след подозреваемых до сих пор не вышли.

Председатель Собрания депутатов Кыштымского городского округа Виктор Силантьев как депутат, избранный от этого избирательного округа, обратился за помощью к 25-летнему предпринимателю Николаю Зубареву. Его лесопилка располагается в двух шагах от ключика. Спустя несколько дней на месте разнесённого колодца появился новый.

Все элементы сделаны из сосны – она прослужит лет 20. Столбы, держащие барабан, благотворитель забетонировал, отсыпал территорию вокруг колодца щебёнкой. На всё про всё потратил восемь тысяч рублей.

– Старики всю жизнь на заводе отработали, а наше государство, богатое недрами, не может им даже питьевой водопровод подать в дом, – сокрушается Николай Зубарев. – Я хоть и не государство, но чем могу, помогу. Ещё бы остатки старого колодца кто-нибудь вывез.

Таким родник в микрорайоне Каолиновый был до нашествия вандалов

О том, что ещё доброго сделал и намерен сделать для своих земляков Николай Зубарев, читайте в сегодняшнем номере газеты «Кыштымский рабочий».