Молодые металлурги Кыштыма задали вопросы директору завода и вице-президенту РМК
Автор: КР от Вчера, 18:54 Категория: Экономика и бизнес
Сегодня молодые сотрудники Кыштымского медеэлектролитного завода получили уникальную возможность задать волнующие их вопросы генеральному директору ЗАО «КМЭЗ» Андрею КУДРЯВЦЕВУ и вице-президенту РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анне ШАБАРОВОЙ. Надо сказать, что этой возможностью воспользовались не только люди, молодые по возрасту, но и те, кто работает на предприятии давно и занимает активную жизненную позицию. Это, по мнению Андрея Кудрявцева, правильно. И достижения, и проблемы у заводчан общие, значит, и говорить о них следует без оглядки на возраст.
А разговор действительно получился эмоциональным. Уровень зарплат (как всегда, хочется больше) и отсутствие жилья, сложности при оформлении ипотеки, условия для занятий спортом, доступность путевок на базу отдыха "Травакуль" и отдых детей в лагере "Радуга" - всё это по-настоящему волнует работников КМЭЗ. Впрочем, в не меньшей степени их интересуют перспективы развития предприятия, его будущее. Гендиректор завода объяснил, как тесно взаимосвязаны тот и другой блок вопросов, как сложно совмещать их при формировании бюджета – тем не менее, это удаётся. Он попросил ценить то, что КМЭЗ неизменно гарантирует каждому из сотрудников: стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
В свою очередь вице-президент РМК Анна Шабарова призвала собравшихся и их ровесников не ждать у моря погоды, не надеяться то, что кто-то наверху решит все проблемы, а расти профессионально, поскольку профессиональный рост сопряжен с ростом заработной платы. При этом она обратила внимание металлургов на те принципы, которые ставит во главу угла Русская медная компания: "белая" зарплата, все положенные по закону социальные гарантии и дополнительные льготы, возможность обучения, повышения квалификации.
Встреча длилась два часа. Далеко не все осмелились задать вопросы руководителям РМК и завода. Наиболее активным был мастер медеплавильного цеха, депутат Собрания депутатов Кыштымского городского округа Андрей Домрачеев. Он не просто спрашивал, а упорно отстаивал свою точку зрения. Но и он, в конце концов, счел аргументы оппонентов весомыми и убедительными. Оставшиеся вопросы и те, что еще появятся, можно будет задать Андрею Кудрявцеву в марте будущего года. По его словам, подобные беседы станут регулярными и будут проводиться один раз в полгода. Их формат руководство предприятия оценило во время встречи, которую в июне этого года провела с молодёжью медеэлектролитного завода глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.
Комментарии
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