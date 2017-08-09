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Молодое предприятие в Кыштыме - электромеханический завод увеличивает номенклатуру изделий

Автор: КР от 9-08-2017, 15:58 Категория: Экономика и бизнес

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ООО «Кыштымский электромеханический завод»  специализируется на производстве электромонтажных изделий, низковольтного электрооборудования и арматуры, включая троллейные кронштейны, перфорированные полосы, металлические швеллеры, стальные уголки, кабельные стойки. За 12 лет работы новое для Кыштыма предприятие зарекомендовало себя как надёжный и достойный доверия партнёр.

 

В этом году, как сообщил сайту «КР» генеральный директор Евгений Золотин, к основной номенклатуре из 4000 наименований изделий добавилось ещё свыше 500 позиций.

 

На заводе реализуется инвестиционная программа. В частности, приобретены новое оборудование для работы с рулонным металлом, импортный листогибочный пресс, автотранспорт для доставки продукции.

 

На 250 квадратных метров расширен цех производства блочных кабельных коробов, и уже предстоящей осенью его укомплектуют новым оборудованием.

 

Суммарные вложения собственных средств в развитие производства оцениваются почти в 15 миллионов рублей. С весны на заводе уверенно растут объёмы заказов. На начало года среднесписочная численность работников составляла 150 человек, сейчас свыше 180.

 

 Это предприятие является в Кыштыме самым молодым и по среднему возрасту работников – в пределах 30 лет.

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