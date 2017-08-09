Молодое предприятие в Кыштыме - электромеханический завод увеличивает номенклатуру изделий
Автор: КР от 9-08-2017, 15:58 Категория: Экономика и бизнес
ООО «Кыштымский электромеханический завод» специализируется на производстве электромонтажных изделий, низковольтного электрооборудования и арматуры, включая троллейные кронштейны, перфорированные полосы, металлические швеллеры, стальные уголки, кабельные стойки. За 12 лет работы новое для Кыштыма предприятие зарекомендовало себя как надёжный и достойный доверия партнёр.
В этом году, как сообщил сайту «КР» генеральный директор Евгений Золотин, к основной номенклатуре из 4000 наименований изделий добавилось ещё свыше 500 позиций.
На заводе реализуется инвестиционная программа. В частности, приобретены новое оборудование для работы с рулонным металлом, импортный листогибочный пресс, автотранспорт для доставки продукции.
На 250 квадратных метров расширен цех производства блочных кабельных коробов, и уже предстоящей осенью его укомплектуют новым оборудованием.
Суммарные вложения собственных средств в развитие производства оцениваются почти в 15 миллионов рублей. С весны на заводе уверенно растут объёмы заказов. На начало года среднесписочная численность работников составляла 150 человек, сейчас свыше 180.
Это предприятие является в Кыштыме самым молодым и по среднему возрасту работников – в пределах 30 лет.
Комментарии
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
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