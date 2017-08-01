В Кыштыме начали обкатку проекта «Зелёный свет малому бизнесу»
Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Экономика и бизнес
Суть этого проекта – усиление поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Для инвестиционных проектов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, выступающим инвесторами, сокращены сроки оказания муниципальных услуг.
Их документы при прохождение в МФЦ через систему «одного окна» получат специальную маркировку: зелёной полосой будут отмечены все инвестиционные проекты, а те, которые внесены в реестр приоритетных для Кыштымского округа, будут иметь красную отметку.
Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского гордского окурга округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, к примеру, на услугу по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта законодательно предусмотрено 30 рабочих дней. В системе «Зелёный свет малому бизнесу» инвесторам её окажут в течение 15 дней, а по приоритетным проектам – за 10 дней.
На выдачу разрешений на строительство и реконструкцию капитального объекта отводится семь дней, но теперь они будут выполнены, соответственно, за пять и три дня. А на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане вместо 45 дней предусмотрены для документов с зелёной полосой 18 дней, а с красной – 13 дней.
В перечень инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для развития Кыштымского городского округа, включены 39 объектов. Среди них ледовый каток, строительство многоквартирных домов и газопроводов высокого давления, сад имени А. С. Пушкина и другие.
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