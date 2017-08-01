Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме начали обкатку проекта «Зелёный свет малому бизнесу»

В Кыштыме начали обкатку проекта «Зелёный свет малому бизнесу»

Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Экономика и бизнес

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Суть этого проекта – усиление поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.  Для инвестиционных проектов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, выступающим инвесторами, сокращены сроки оказания муниципальных услуг.

 

Их документы при прохождение в МФЦ через систему «одного окна» получат специальную маркировку: зелёной полосой будут отмечены все инвестиционные проекты, а те, которые внесены  в реестр приоритетных для Кыштымского округа, будут иметь красную отметку.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского гордского окурга округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, к примеру, на услугу по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта законодательно предусмотрено 30 рабочих дней. В системе «Зелёный свет малому бизнесу» инвесторам её окажут в течение 15 дней, а по приоритетным проектам – за 10 дней.  

 

На выдачу разрешений на строительство и реконструкцию капитального объекта отводится семь дней, но теперь они будут выполнены, соответственно, за пять и три дня. А на утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане вместо 45 дней предусмотрены для документов с зелёной полосой 18 дней, а с красной –  13 дней.

 

В перечень инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для развития Кыштымского городского округа, включены 39 объектов. Среди них ледовый каток, строительство многоквартирных домов и газопроводов высокого давления, сад имени А. С. Пушкина и  другие.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter