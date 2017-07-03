В Кыштыме предприниматели перед своими офисами начали устанавливать системы электроподогрева
Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Экономика и бизнес
В больших городах это уже становится нормой. Системы электроподогрева помогают решить проблему с наледью, которая в зимнее время возникает перед входными дверями в магазины, офисы и другие учреждения. Дворники с ледоколами и коврики помогают плохо – посетители часто падают. А если человек получил травму, то у него есть законные основания обратиться в суд, поскольку владельцы заведений обязаны содержать свою территорию в безопасном состоянии.
В Кыштыме одним из первых, кто решил оснастить вход в здание «Ритуального салона» подогреваемым тротуаром, стал предприниматель Евгений Макаревич. Вчера на улице Советская, 8 вёлся монтаж этой системы.
Как сказал сайту «КР» предприниматель из Челябинска Владимир Муравьёв, на неё потребовалось 28 метров специального кабеля. Общая площадь подогреваемой забетонированной поверхности перед входом в салон составит четыре квадратных метра. В притворе двери будет установлен терморегулятор для управления мощностью подогрева в зависимости от наружной температуры. Кабель и датчик суммарно стоят около шести тысяч рублей.
Система электроподогрева сможет не только растопить лёд, но и высушить бетонную поверхность. При этом кабель отнесён к энергосберегающим технологиям. Помимо «Ритуального салона», такой же подогрев заказал и владелец автомойки в районе Нижнего Кыштыма.
Комментарии
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
спасибо) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Анастасия, да выступление группы "На-на" в силе) >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
Выступление группы еще в силе? >>>
В Кыштыме любители уличных попоек всё чаще нарываются на штрафы (Горожанин)
Чуть больше 10% взысканных штрафов... Сразу вспоминается про "суровые законы" и "необязательность исполнения". >>>
Кыштым прирастает детскими игровыми городками (Горожанин)
Отличные новости, особенно - в последнем абзаце. Укажите, пожалуйста, какие 17 дворов попали в эту программу, что бы мы за них порадовались. Есть ли планы и сроки насчет остальных дворов? >>>
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