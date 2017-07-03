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В Кыштыме предприниматели перед своими офисами начали устанавливать системы электроподогрева

Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Экономика и бизнес

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В больших городах это уже становится нормой. Системы электроподогрева  помогают решить проблему с наледью, которая в зимнее время возникает перед входными дверями в магазины, офисы и другие учреждения. Дворники с ледоколами и коврики помогают плохо – посетители часто падают. А если человек получил травму, то у него есть законные основания обратиться в суд, поскольку владельцы заведений обязаны содержать свою территорию в безопасном состоянии.

 

В Кыштыме одним из первых, кто решил оснастить вход в здание «Ритуального салона» подогреваемым тротуаром, стал предприниматель Евгений Макаревич. Вчера на улице Советская, 8 вёлся монтаж этой системы.

 

Как сказал сайту «КР» предприниматель из Челябинска Владимир Муравьёв, на неё потребовалось 28 метров специального кабеля. Общая площадь подогреваемой забетонированной поверхности перед входом в салон составит четыре квадратных метра. В притворе двери будет установлен терморегулятор для управления мощностью подогрева в зависимости от наружной температуры. Кабель и датчик суммарно стоят около шести тысяч рублей.

 

Система электроподогрева сможет не только растопить лёд, но и высушить бетонную поверхность. При этом кабель отнесён к  энергосберегающим технологиям. Помимо «Ритуального салона», такой же подогрев  заказал  и владелец автомойки в районе Нижнего Кыштыма.

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