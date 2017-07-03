Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Агломерация Челябинской области «Горный Урал» – пока единственная в России

Агломерация Челябинской области «Горный Урал» – пока единственная в России

Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Экономика и бизнес

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Агломерация – это концентрированное размещение поселений, которые между собой связаны не только по территориальному признаку, но и культурными, экономическими, социальными аспектами.

 

Полицентрическая агломерация «Горный Урал»  объединяет семь моногородов Южного Урала. Это Миасс, Златоуст, Трёхгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатка и Бакал. В них проживает 500 тысяч человек. Эта агломерация выбрана министерством экономического развития РФ для реализации на пилотной основе.

 

– Считаю, что это – серьёзный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике, – отметил губернатор Борис Дубровский. – Напомню, данная работа ведётся  по поручению, данному федеральному правительству президентом России Владимиром Путиным. Наши моногорода, входящие в «Горный Урал», уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счёт повышения доступности социальной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности моногородов.

 

Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции в рамках реализации программы по модернизации моногородов среди трёх потенциально возможных проектов агломерации выбрала именно «горный Урал», поскольку он оказался наиболее проработанным.  

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter