Агломерация Челябинской области «Горный Урал» – пока единственная в России
Автор: КР от Сегодня, 10:45 Категория: Экономика и бизнес
Агломерация – это концентрированное размещение поселений, которые между собой связаны не только по территориальному признаку, но и культурными, экономическими, социальными аспектами.
Полицентрическая агломерация «Горный Урал» объединяет семь моногородов Южного Урала. Это Миасс, Златоуст, Трёхгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатка и Бакал. В них проживает 500 тысяч человек. Эта агломерация выбрана министерством экономического развития РФ для реализации на пилотной основе.
– Считаю, что это – серьёзный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике, – отметил губернатор Борис Дубровский. – Напомню, данная работа ведётся по поручению, данному федеральному правительству президентом России Владимиром Путиным. Наши моногорода, входящие в «Горный Урал», уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счёт повышения доступности социальной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности моногородов.
Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции в рамках реализации программы по модернизации моногородов среди трёх потенциально возможных проектов агломерации выбрала именно «горный Урал», поскольку он оказался наиболее проработанным.
Комментарии
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Так и надо, не фига по улице пьяным шататься, попался отвечай. >>>
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!ночное обезвоживание" ! что за ересь ? у автора заголовка обезвоживание мозга ! >>>
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Где логика - оскорбил в отделе и публично! Тёплое с мягким... >>>
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Какие все нежные стали. А сами то как общаются с людьми ? как с быдлом. >>>
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