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В Кыштыме вовремя завершить капремонт водопровода КМЭЗ может помешать только погода

Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: Экономика и бизнес

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Кыштымский медеэлектролитный завод ведёт капитальный ремонт промышленного водопровода, по которому с расположенной на Верхне-Кыштымском пруду насосной станции на предприятие поступает вода для производственных нужд.

Как сообщила сайту «КР» менеджер по связям с общественностью этого предприятия Елена Вяткина, технические коммуникации эксплуатируются с июля 1974 года и за четыре десятилетия подверглись значительному износу.

 Ещё в 2015 году было принято решение о  капитальном ремонте водопровода. Летом прошлого года он был проведён на участке от улицы Швейкина до колодца между улицами Малышева и Свердлова. В этом сезоне работы продолжены на улице Горького. Для их выполнения привлечена специализированная организация ООО Строительная Компания «Перспектива» из Челябинска.

График проведения работ, согласованный с администрацией Кыштымского городского округа, предусматривает их выполнение в течение июля.

Капитальный ремонт водопровода по улице Горького необходимо провести именно сейчас ещё и потому, что в рамках газификации округа здесь планируется провести газопровод.

На время ремонта  с 6 июля улица Горького перекрыта для движения автотранспорта. Временно организовано его двустороннее движение по улице Механической. Ещё одно неудобство заключается в том, что именно технический водопровод КМЭЗ обеспечивает жителей близлежащих частных домов водой для полива огородов. В ходе ремонта неизбежны её периодические отключения на несколько дней.

– В минувший четверг одна нитка водопровода уже запущена в эксплуатацию, –комментирует главный энергетик завода Максим Сериков. – Если погода не преподнесёт нам никаких сюрпризов, то на этой неделе мы завершим работы на улице Горького и восстановим повреждённое в ходе земляных работ дорожное покрытие.

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