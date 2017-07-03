В Кыштыме вовремя завершить капремонт водопровода КМЭЗ может помешать только погода

Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: Экономика и бизнес

Кыштымский медеэлектролитный завод ведёт капитальный ремонт промышленного водопровода, по которому с расположенной на Верхне-Кыштымском пруду насосной станции на предприятие поступает вода для производственных нужд.

Как сообщила сайту «КР» менеджер по связям с общественностью этого предприятия Елена Вяткина, технические коммуникации эксплуатируются с июля 1974 года и за четыре десятилетия подверглись значительному износу.

Ещё в 2015 году было принято решение о капитальном ремонте водопровода. Летом прошлого года он был проведён на участке от улицы Швейкина до колодца между улицами Малышева и Свердлова. В этом сезоне работы продолжены на улице Горького. Для их выполнения привлечена специализированная организация ООО Строительная Компания «Перспектива» из Челябинска.

График проведения работ, согласованный с администрацией Кыштымского городского округа, предусматривает их выполнение в течение июля.

Капитальный ремонт водопровода по улице Горького необходимо провести именно сейчас ещё и потому, что в рамках газификации округа здесь планируется провести газопровод.

На время ремонта с 6 июля улица Горького перекрыта для движения автотранспорта. Временно организовано его двустороннее движение по улице Механической. Ещё одно неудобство заключается в том, что именно технический водопровод КМЭЗ обеспечивает жителей близлежащих частных домов водой для полива огородов. В ходе ремонта неизбежны её периодические отключения на несколько дней.

– В минувший четверг одна нитка водопровода уже запущена в эксплуатацию, –комментирует главный энергетик завода Максим Сериков. – Если погода не преподнесёт нам никаких сюрпризов, то на этой неделе мы завершим работы на улице Горького и восстановим повреждённое в ходе земляных работ дорожное покрытие.