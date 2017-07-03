Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме появился церемониймейстер похоронного ритуала

В Кыштыме появился церемониймейстер похоронного ритуала

Автор: КР от Вчера, 15:57 Категория: Экономика и бизнес

  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

В июле в Магнитогорске в компании «Долг» прошли обучение мастерству похоронной церемонии предприниматель Евгений Макаревич – руководитель «Ритуального салона» и работник этого предприятия Дмитрий Ахмин.

 

Как сказал сайту «КР» Дмитрий Ахмин, когда люди находятся в скорби, очень важно ненавязчиво и деликатно подсказать им порядок действий прощания с усопшим и в ритуальном зале, и на кладбище. Всё это требует от церемониймейстера определённых знаний психологии и даже умения подобрать тональность голоса. 

 

Но и это ёще не всё. «Ритуальный салон» недавно приобрёл для похоронной бригады униформу. Летом молодые люди работают в одинаковых бордовых рубашках, чёрных брюках и туфлях. На осень приобретены комплекты чёрной спецодежды. Чтобы персонал всегда  выглядел подобающим образом, оборудовано специальное помещение, в которой  установлена стиральная машина-автомат.

 

В планах «Ритуального салона» дальнейшее совершенствование похоронного дела. Как уже сообщалось на сайте «КР», в марте был приобретён катафалк на базе Газель, специально оборудованный для перевозки усопших и родственников на кладбище. Сейчас Евгений Макаревич прорабатывает возможность приобретения ритуального лифта, который будет опускать гроб в могилу. Прорабатываются и другие проекты, чтобы траурные церемонии в Кыштыме  проводились  на достойном уровне.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter