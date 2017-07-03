В Кыштыме появился церемониймейстер похоронного ритуала

Автор: КР от Вчера, 15:57 Категория: Экономика и бизнес

В июле в Магнитогорске в компании «Долг» прошли обучение мастерству похоронной церемонии предприниматель Евгений Макаревич – руководитель «Ритуального салона» и работник этого предприятия Дмитрий Ахмин.

Как сказал сайту «КР» Дмитрий Ахмин, когда люди находятся в скорби, очень важно ненавязчиво и деликатно подсказать им порядок действий прощания с усопшим и в ритуальном зале, и на кладбище. Всё это требует от церемониймейстера определённых знаний психологии и даже умения подобрать тональность голоса.

Но и это ёще не всё. «Ритуальный салон» недавно приобрёл для похоронной бригады униформу. Летом молодые люди работают в одинаковых бордовых рубашках, чёрных брюках и туфлях. На осень приобретены комплекты чёрной спецодежды. Чтобы персонал всегда выглядел подобающим образом, оборудовано специальное помещение, в которой установлена стиральная машина-автомат.

В планах «Ритуального салона» дальнейшее совершенствование похоронного дела. Как уже сообщалось на сайте «КР», в марте был приобретён катафалк на базе Газель, специально оборудованный для перевозки усопших и родственников на кладбище. Сейчас Евгений Макаревич прорабатывает возможность приобретения ритуального лифта, который будет опускать гроб в могилу. Прорабатываются и другие проекты, чтобы траурные церемонии в Кыштыме проводились на достойном уровне.