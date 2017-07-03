В Кыштыме полтысячи человек организовали собственное дело при содействии центра занятости
Автор: КР от Сегодня, 12:44 Категория: Экономика и бизнес
В предстоящий понедельник центру занятости населения города Кыштыма исполнится 26 лет. В начале 90-х годов само понятие «рынок труда» было непривычно для кыштымцев, а служба занятости только набиралась опыта работы в условиях рыночных реформ.
Но сегодня, как сообщила сайту «КР» директор центра занятости Татьяна Меренкова, их учреждение имеет хорошо оснащённую базу, которая включает информационный зал и кабинеты для приёма граждан, оборудованные необходимыми техническими средствами. Работа инспекторов максимально автоматизирована, что позволяет оказывать государственные услуги в сфере занятости населения в установленные административными регламентами сроки.
Недавно специалисты центра подвели итоги своей профессиональной деятельности за прошедшие годы. Они могут заслуженно гордиться достигнутыми результатами. За 26 лет работы трудоустроено 33254 человека, в том числе 10877 несовершеннолетних, которые работали в свободное от учёбы время. Благодаря центру занятости 2586 кыштымцев получили направления на профобучение. Во временных общественных работах были задействованы 2815 граждан. Содействие в организации собственного дела получили 502 кыштымца.
Кыштымский городской округ уже много лет входит в число муниципальных образований, где сохраняется низкий уровень безработицы. И в этом весомый вклад специалистов центра занятости, которые работают результативно, осваивают новые программы и находят эффективные пути решения проблем занятости и безработицы.
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