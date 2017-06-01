В Кыштыме глава округа Людмила Шеболаева провела встречу с бизнес-сообществом

Автор: КР от Сегодня, 10:28 Категория: Экономика и бизнес

Встреча прошла в бизнес-центре, который действует на базе МФЦ. В зале собрались 22 представителя малого бизнеса, которые работают в сферах туризма, торговли, связи, производства промышленной продукции и продуктов питания.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева рассказала участникам встречи об итогах социально-экономического развития округа за 2016 год и о задачах нынешнего года. Вступив в неформальное общение, предприниматели задавали главе интересующие их вопросы.

Светлана Гармс поинтересовалась судьбой бассейна «Садко». Последовал ответ, что после опрессовки теплосетей в районе Нижнего Кыштыма он возобновит работу в прежнем режиме. Анатолий Алферов задал вопрос по ремонту дороги на улице Республики. Как пояснила глава, на участке напротив бывшего филиала ЮУрГУ проведён ямочный ремонт, поэтому и порядок работ был иной, чем при капитальном ремонте.

Глава округа назвала большой потерей для города переезд филиала ЮУрГУ в Озёрск. Также она пояснила свою позицию по зданию филиала. Администрация округа получила уже четыре отказа от различных вузов на просьбу открыть в Кыштыме базовые технические кафедры для организации учебного процесса. По словам Людмилы Александровны, решение по судьбе здания будет приниматься осенью. Как один из возможных вариантов рассматривается размещение в нём МФЦ, поскольку в здание бывшего детского сада на Дёмина, 7 этому учреждению уже становится тесно. Ежемесячно здесь теперь принимают до четырёх тысяч посетителей.

Глава округа предложила малому и среднему бизнесу подумать об участии в строительстве нового детского сада на условиях государственно-частного партнёрства. Также призвала предпринимателей участвовать в диспансеризации и пригласила их единой колонной пройти на шествии в День города.