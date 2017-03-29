В Кыштыме завершается строительство двух многоэтажных домов
Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Экономика и бизнес
Таким будет новый жилой квартал на Дальней Даче.
На улице Челюскинцев с января прошлого года ООО «СтройОптима» возводит пятиэтажный 70-квартирный двухподъездный дом для переселенцев из аварийного жилья. Сюда летом должны переехать 29 семей. Через министерство социальных отношений здесь могут предоставить 25 квартир для приобретения воспитанникам детских домов. Ещё 10 квартир остаются в резерве на 2018 год.
На сегодня готовность дома составляет почти 90 процентов. В помещениях проводятся отделочные работы и устанавливаются батареи. В предстоящие выходные начнутся работы по благоустройству прилегающей территории.
Возводятся два панельных 60-квартирных домов в районе Дальней Дачи. Сейчас практически готов первый из двух домов, выходящий фасадом на санаторий «Дальняя Дача». Здесь начинается планировка участка и строители готовятся провести вторичное окрашивание фасада. В доме будут застеклены все лоджии.
Отличием таких новостроек стало использование современных панелей, обладающих хорошими параметрами по звукоизоляции и теплосбережению. В возведённом доме, кстати, обустроена демонстрационная квартира, чтобы потенциальные покупатели могли оценить удобство планировки жилья. Площадь одно- и двухкомнатных квартир в них – 43,09 и 64,94 квадратных метра.
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