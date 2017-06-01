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Кыштым вошёл в список газораспределительных станций, почти исчерпавших свои мощности

Автор: КР от Сегодня, 10:03 Категория: Экономика и бизнес

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Об этом сегодня сообщил новостной портал Коммерсант.ру. У малого и среднего бизнеса в Челябинской области обострились проблемы присоединения к газовым сетям из-за удалённости точек подключения и длительности процесса. По данным специалистов, около десяти процентов газораспределительных станций региона уже исчерпали свои ресурсы. Эти объекты находятся в Челябинске, Кыштыме, Сосновском районе, Миассе, Аше, Златоусте и Магнитогорске.

– На сегодняшний день лимиты и мощности газораспределительных станций в ряде населённых пунктов исчерпаны, – сказал на V межрегиональном форуме по повышению доступности энергетической инфраструктуры вице-председатель совета регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Денис Константинов. – Точки подключения настолько неудобны и удалены, что для предпринимателей это становится проблемой.

 

Однако, как пояснил сегодня сайту «КР» директор северного филиала «Газпром-газораспределение» Анатолий Булычёв, в Кыштымском городском округе говорить об исчерпанных ресурсах преждевременно.

 

– В ближайшие пять лет проблем с газом в Кыштыме точно не будет, – категорично заявил Булычёв. – В ближайшее время компания «Трансгаз» планирует провести реконструкцию газовых сетей для увеличения их мощности.

 

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