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Водители погрузочной техники из Кыштыма участвуют в международном профессиональном конкурсе

Автор: КР от Сегодня, 16:10 Категория: Экономика и бизнес

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Сегодня в Екатеринбурге проходит региональный отборочный этап международных  соревнований «StaplerCup»  среди водителей погрузочной техники Linde. Профессиональные операторы Европы состязаются в скорости и точности управления погрузчиками с 2005 года. Тогда в Германии впервые состоялись первые подобные соревнования. С тех пор их география расширилась, число участников по всему миру  достигло 16 000, а число болельщиков  – 100 000 человек.

 

Второй год подряд отборочные этапы «StaplerCup» проводятся и в России. В прошлом году в них участвовал  водитель погрузчика железнодорожного цеха Кыштымского медеэлектролитного завода Денис Сергеев. По итогам предыдущих этапов он занял 62-ю  строчку  в рейтинге, в который вошли 102 представителя российских компаний, в том числе таких крупных, как «АвтоВАЗ», «Nestle», «Renault» и так далее.

 

 

В этом году КМЭЗ направил на престижные профессиональные соревнования уже целую команду, в составе которой, помимо Дениса Сергеева, Евгений Крицкий и Сергей Шакиров. Водители погрузчиков из Кыштыма достойно выступили в Екатеринбурге, однако из борьбы за три призовых места выбыли.  По словам организаторов, Денис, Евгений и Сергей продемонстрировали высокий класс мастерства. Их с нетерпением ждут на соревнованиях в следующем году. При должном упорстве и целеустремлённости они смогут  претендовать на победу в «StaplerCup»-2018.  

 

По итогам соревнований будет составлен окончательный рейтинг. В него, несомненно, войдут и все члены команды медеэлектролитного завода. Финал «StaplerCup» пройдет в сентябре 2017 на родине погрузчиков Linde в г. Ашаффенбург, Германия.

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