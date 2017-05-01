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В соседнем с Кыштымом городе массово сократили работников ведущего предприятия

Автор: КР от Сегодня, 11:52 Категория: Экономика и бизнес

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В Верхнем Уфалее с градообразующего предприятия ОАО «Уфалейникель», входящего в компанию «Русникель», уволено уже более 1,7 тысяч сотрудников при общей численности штата 2 204 человека. Однако, по данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, люди не спешат устраиваться на новую работу.

 

Сокращённые сотрудники ждут компенсационных выплат и не сожалеют о неожиданно образовавшемся  трёхмесячном  летнем отпуске. «Многие в этот период не собираются трудоустраиваться, используя его как оплачиваемый отпуск. После этого срока им будут выплачивать пособие по безработице. Практически у всех оно максимальное – около 6 тысяч рублей. Этих денег будет достаточно, для того чтобы благополучно пережить огородный период», – отмечает начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов в комментарии агентству «Доступ». По его мнению, бывшие работники завода, скорее всего, начнут активный поиск работы уже после сентября.

 

В Кыштымском округе на начало мая на учёте числится 220 безработных. Уровень регистрируемой безработицы по Кыштымскому городскому округу  составляет 1,13 от рабочей силы, а её средняя продолжительность  – пять месяцев. Предприятия и организации округа направили в центр занятости данные о 411 вакансиях, из которых 364 с оплатой труда выше прожиточного минимума. Больше половины вакансий по рабочим профессиям. Наиболее востребованными остаются специальности –  электрогазосварщик, штукатур, бетонщик, монтажник.

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