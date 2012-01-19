Огнеупорному заводу в Кыштыме грозит банкротство
Автор: КР от Вчера, 16:35 Категория: Экономика и бизнес
В арбитражный суд Челябинской области поступил иск о признании банкротом ООО «Кыштымский огнеупорный завод». Иск инициирован группой «Магнезит» – крупнейшим российским производителем огнеупорных материалов, объединяющий в своей структуре 16 профильных предприятий России, Китая, Словакии и Германии.
Группа «Магнезит» являлась владельцем 100 процентов акций кыштымского завода, однако в 2013 году продала их с условием, что новые собственники погасят имевшуюся у предприятия задолженность. Но обязательства не были выполнены. В прошлом году состоялся арбитражный суд, в соответствии с решением которого завод должен вернуть «Магнезиту» 138 миллионов рублей. Теперь бывший владелец настаивает на банкротстве предприятия. Сумма требований, предъявляемых истцом к потенциальному банкроту, выросла до 139 миллионов рублей.
Последние призывы покупать продукцию предприятия и цены на неё, которые можно разыскать в интернете, датированы декабрем 2012 года. Ещё в 2013 году производство было остановлено, персонал сокращён. Новые собственники ограничивались сдачей в аренду оставшихся площадей. Один из старейших огнеупорных заводов России, действовавший с середины 18 века, практически прекратил своё существование. Процедура банкротства лишь придаст юридический статус тому, что фактически уже произошло, и поможет урегулировать финансовые вопросы между прежними и нынешними владельцами завода.
Комментарии
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А я уж подумал было Трампу написать >>>
В Кыштыме водители, нарушившие правила перевозки детей, поплатились штрафами в несколько сотен тысяч рублей (Наблюдатель)
Нет, это значит, что 104 водителя не думают о детях Никакие суммы для казны не стоят детской жизни >>>
Огнеупорному заводу в Кыштыме грозит банкротство (Gogga 28)
Верной дорогой идём, товарищи Просрать все , что создавали деды и отцы А если за это ещё и резаной бумаги дадут >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Интересно, почему такое название станицы Разумеется, они вправе самоназываться так, как им хочется, но чем историческое название города не угодило Почему не "станица Кыштымская" Как это соотнос >>>
Из-за кибератаки полицейские Кыштыма вышли на службу в свой выходной (Горожанин)
Все правильно, там же написано, что , а не что их нет - просто не фиксировали и все >>>
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