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Огнеупорному заводу в Кыштыме грозит банкротство

Автор: КР от Вчера, 16:35 Категория: Экономика и бизнес

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В арбитражный суд Челябинской области поступил иск о признании банкротом ООО «Кыштымский огнеупорный завод». Иск инициирован группой «Магнезит» – крупнейшим российским производителем огнеупорных материалов, объединяющий в своей структуре 16 профильных предприятий России, Китая, Словакии и Германии.

 

Группа «Магнезит» являлась владельцем 100 процентов акций кыштымского завода, однако в 2013 году продала их с условием, что новые собственники погасят имевшуюся у предприятия задолженность. Но обязательства не были выполнены. В  прошлом году состоялся арбитражный суд, в соответствии с решением которого завод должен вернуть «Магнезиту» 138 миллионов рублей. Теперь бывший владелец настаивает на банкротстве предприятия. Сумма требований, предъявляемых истцом к потенциальному банкроту, выросла до 139 миллионов рублей.

 

Последние призывы покупать продукцию предприятия и цены на неё, которые можно разыскать в интернете, датированы декабрем 2012 года. Ещё в 2013 году производство было остановлено, персонал сокращён. Новые собственники ограничивались сдачей в аренду оставшихся площадей. Один из старейших огнеупорных заводов России, действовавший с середины 18 века, практически прекратил своё существование. Процедура банкротства лишь придаст юридический статус тому, что фактически уже произошло, и поможет урегулировать финансовые вопросы между прежними и нынешними владельцами завода.

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Верной дорогой идём, товарищи! Просрать все , что создавали деды и отцы! А если за это ещё и резаной бумаги дадут!!!
 
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