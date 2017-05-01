Чуть не оштрафовали за Паланика. Челябинский областной суд защитил предпринимателя из Кыштыма, торгующего книгами, от Роспотребнадзора

Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Экономика и бизнес

В августе прошлого года специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Челябинской области в городе Кыштыме составил протокол в отношении индивидуального предпринимателя, торгующего книгами. Его обвинили в том, что он продал 15-летней школьнице сборник рассказов Чака Паланика «Сочини что-нибудь», имеющий маркировку «18+» и ремарку «Содержит нецензурную брань». Об этом в Роспотребнадзор сообщили возмущённые родители девочки, обнаружившие у дочери книгу эпатажного автора. При проверке выяснилось, что отдел с литературой, не предназначенной для несовершеннолетних, находится на втором этаже здания, расположенного менее чем в 100 метрах от детского сада.

По мнению сотрудников Роспотребнадзора, продавец совершил административное правонарушение, которое заключалось в распространении среди детей информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. Предпринимателю грозил штраф от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией книги или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Разбирательство в отношении продавца книг длилось почти год. В сентябре 2016 года Кыштымский городской суд привлёк его к административной ответственности. В декабре областной суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. В феврале 2017 года первая инстанция вновь признала предпринимателя виновным и назначила ему наказание в виде штрафа. Наконец, 3 мая в Челябинске была рассмотрена его апелляционная жалоба.

Изучив материалы дела, областной суд не нашёл оснований для наказания ответчика. Действительно, информация, содержащая нецензурную брань, запрещена к распространению среди детей. Но, когда речь идёт о непериодической печатной продукции, закон настаивает на наличии маркировки, то есть на применении мер для защиты несовершеннолетних от подобной информации. Эти требования предприниматель выполнил. Кроме того, ни одна норма закона не обязывает при продаже книг, в отличие, например, от алкоголя и табачной продукции, достоверно уточнять возраст покупателя с помощью документов. К тому же, девочка так и не успела открыть томик Паланика. Родители обнаружили новенький сборник в пакете с ещё неразрезанными страницами.

Не нашло подтверждения и обвинение в том, что литература, не предназначенная для детей, реализуется в радиусе 100 метров от детского сада. Как сказано в решении областного суда, спорное расстояние совершенно не обязательно определять по прямой от ограждения детского учреждения до здания, в котором расположено торговое место индивидуального предпринимателя. Поскольку ни в одном законе на этот счёт нет чётких однозначных указаний, его можно исчислять по пешеходным зонам с учётом всех возможных преград и препятствий в виде газонов, лестниц и так далее. В таком случае расстояние от детского сада до книжного отдела намного больше пресловутых 100 метров.

В итоге областной суд отменил решение Кыштымского городского суда и прекратил административное преследование продавца книг.

Для справки: Чак Паланик – современный американский писатель. Известен как автор отмеченной множеством премий книги «Бойцовский клуб», по которой был снят одноимённый фильм. Писатель имеет свой особенный стиль письма, характе­ри­зу­ю­щий­ся героями-маргиналами, ищущими своё место в жизни; цинизмом, едкой иронией и чёрным юмором. В книге «Сочини что-нибудь» есть все, что читатель привык наблюдать в творчестве автора, – страстные и шокирующие эпизоды, откровенно эротические и мерзкие описания, невинность, плавно переходящая в сумасбродный разврат.