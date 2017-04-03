Рыбоводы Кыштыма подали заявку на участие в рыбоводческом кластере Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 12:28 Категория: Экономика и бизнес

Губернатор Борис Дубровский поставил перед южноуральскими рыбоводными хозяйствами задачу к 2020 году довести промышленный вылов рыбы до семи тысяч тонн. Сейчас этот показатель не превышает пяти тысяч тонн.

Для решения проблем в отрасли рыбоводства, а в последнее время их накопилось немало, в нашем регионе создаётся рыбоводческий кластер. На сегодня десять предприятий уже заявили о своём участии в этом масштабном проекте. Среди них и Кыштымское рыбоводное хозяйство. Оно ведёт свою деятельность на 11 южноуральских водоёмах.

– Создание кластера – это общее и нужное дело, – уверен генеральный директор Кыштымского рыбхозяйства Александр Новиков. – Во-первых, он позволит объединить усилия по переработке и реализации как рыбопосадочного материала, так и товарной продукции. Во-вторых, мы сможем решить проблему не только дефицита местной рыбы, но и снизить её цену на рынке.

Создание кластера ещё только в начале своего пути, но рыбоводы уже активно его поддерживают. В Еткульском районе строится осетровый завод мощностью до 350 тонн рыбы в год. При нём будет создан логистический центр для приёмки и переработки рыбы, в том числе от партнёров по кластеру.