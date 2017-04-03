Автор: КР от Вчера, 11:03 Категория: Экономика и бизнес

Кыштымское предприятие ООО «Дороги» специализируется на ремонте дорог и тротуаров. Для этого имеется асфальтовая установка и 12 единиц различной дорожной техники, включая асфальтоукладчик, катки, виброкатки, фрезу. В этом году, с учётом рекомендаций экологов, асфальтовая установка будет переведена на газовое топливо, что снизит атмосферные выбросы.

Как сказал сайту «КР» директор Артур Варданян, в этом сезоне предприятие будет работать по муниципальному подряду на ямочном ремонте дорог. В Кыштыме предстоит привести в порядок 1857,2 квадратных метра повреждённого асфальтового покрытия. Уже сегодня на улицах Интернационала и Соплякова начнётся вырезка восьми повреждённых участков, чтобы подготовить их к асфальтированию. Это необходимо для безопасного проведения легкоатлетической эстафеты Кыштымского медеэлектролитного завода.

Помимо дорожной специализации, ООО «Дороги» имеет собственное производство тротуарной плитки. Её охотно приобретают заказчики из соседнего Озёрска. Продавать плитку помогает канцлер Германии Ангела Меркель. Её ростовая фотография установлена рядом с выставочным стендом и привлекает повышенное внимание к кыштымской продукции. При этом многие покупатели со смехом интересуются, а знает ли Меркель, что, вопреки её санкционной политике против России, она помогает развитию российского бизнеса?