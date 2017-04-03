В Кыштыме фрау Меркель помогает продавать тротуарную плитку
Автор: КР от Вчера, 11:03 Категория: Экономика и бизнес
Кыштымское предприятие ООО «Дороги» специализируется на ремонте дорог и тротуаров. Для этого имеется асфальтовая установка и 12 единиц различной дорожной техники, включая асфальтоукладчик, катки, виброкатки, фрезу. В этом году, с учётом рекомендаций экологов, асфальтовая установка будет переведена на газовое топливо, что снизит атмосферные выбросы.
Как сказал сайту «КР» директор Артур Варданян, в этом сезоне предприятие будет работать по муниципальному подряду на ямочном ремонте дорог. В Кыштыме предстоит привести в порядок 1857,2 квадратных метра повреждённого асфальтового покрытия. Уже сегодня на улицах Интернационала и Соплякова начнётся вырезка восьми повреждённых участков, чтобы подготовить их к асфальтированию. Это необходимо для безопасного проведения легкоатлетической эстафеты Кыштымского медеэлектролитного завода.
Помимо дорожной специализации, ООО «Дороги» имеет собственное производство тротуарной плитки. Её охотно приобретают заказчики из соседнего Озёрска. Продавать плитку помогает канцлер Германии Ангела Меркель. Её ростовая фотография установлена рядом с выставочным стендом и привлекает повышенное внимание к кыштымской продукции. При этом многие покупатели со смехом интересуются, а знает ли Меркель, что, вопреки её санкционной политике против России, она помогает развитию российского бизнеса?
Комментарии
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (Горожанин)
С этим антиГОКовым протестом не все прозрачно Довелось ознакомиться с другими аргументами "эко-критиков" - 99 полная чушь вплоть до незнания элементарных вещей Наши казаки, судя по этому интервью >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (slesarЮ)
А кому Вы верите ЕДРОсам ( вот уж где партия жуликов и воров) Вы посмотрите что в стране твориться Вы думаете товарищ Путин заботится о стариках, о детях наших Пора что то менять в стране , или ког >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (slesar)
Я не казак Мое мнение Навальный ВОР и должен сидеть в тюрьме Вы посмотрите последние новости про оппозицию, он же нашу молодежь сначала обманул, потом подставил и сам же слил Этот человек самый что >>>
В Карабаше трое молодых людей изнасиловали женщину и ограбили своего знакомого (slesar)
ЧУДНО ВРЕМЯ ПРОВЕЛИ >>>
Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (Горожанин)
Недорослю бы своей головой для начала научиться думать >>>
Все комментарии