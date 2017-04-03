Грядут штрафы: в Кыштыме предприятия малого бизнеса не проводят специальную оценку условий труда

Автор: КР от Вчера, 15:40 Категория: Экономика и бизнес

Как пояснил сайту «КР» специалист по охране труда администрации Кыштымского городского округа Александр Галаков, специальную оценку условий труда обязаны провести предприятия всех форм собственности и предприниматели. Это предусмотрено принятым в 2013 году федеральным законом «О специальной оценке условий труда». Завершиться эта работа должна не позднее 30 декабря 2018 года. В учреждениях управлений образования, культуры, социальной защиты населения, в администрации Кыштымского округа такая специальная оценка уже выполнена. К этому списку можно добавить и редакцию «Кыштымского рабочего» – у нас она была проведена ещё в 2014 году.

Она подразумевает проверку наличия или отсутствия вредных факторов по освещённости рабочих мест, по шумам, запылённости, микроклимату, по силе электромагнитного излучения. Такую оценку до сих пор игнорируют подавляющее большинство предприятий малого бизнеса.

По прогнозам специалистов, это может привести к тому, что в 2019 году, когда начнутся проверки соблюдения трудового законодательства, предприниматели могут столкнуться с большими штрафами. За такие нарушения предусмотрены не только предупреждения, но и административные штрафы: на должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей, на юридических лиц – от 60 до 80 тысяч рублей.

В рамках соблюдения трудового законодательства в Кыштымском округе проанализирована и статистика производственного травматизма в прошлом году. По данным Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ филиала № 9, на предприятиях и в организациях округа произошло 16 несчастных случаев. Среди пострадавших – три женщины. Несчастных случаев с лёгким исходом было 15 и один – на Кыштымском абразивном заводе – со смертельным исходом.