Борис Дубровский предложит федеральному правительству продлить сроки перехода на умные кассы

Автор: КР от Сегодня, 13:53 Категория: Экономика и бизнес

Глава региона Борис Дубровский поддержал представителей малого и среднего бизнеса, испытывающих проблемы при переходе к новому порядку применения контрольно-кассовой техники. Использование касс нового поколения будет обязательным с 1 июля 2017 года. Законодательство предоставляет право либо модернизировать кассы, либо приобрести новые, но цена аппаратов в этом случае составит от 25 до 50 тысяч рублей. А вопрос модернизации встаёт очень остро в связи с отсутствием в Челябинской области «фискальных накопителей».

– Переход на «умные кассы» – вещь нужная и неоспоримая, – отметил губернатор. – Другой вопрос, как это происходит. У меня есть данные, предоставленные областной общественной палатой. На текущий момент этот переход осуществили чуть более 15 процентов предпринимателей, попадающих под действие новых норм. С первого июля их могут начать штрафовать, а штрафы в значительной степени увеличились, что абсолютно точно не скажется положительным образом на предпринимательском климате в регионе.

Борис Дубровский готов ходатайствовать перед федеральным правительством о продлении переходного периода. В настоящий момент в Челябинской области в замене или обновлении нуждается более 25 тысяч кассовых аппаратов, но эта процедура завершена лишь в отношении 4,1 тысячи из них. Темпы перехода на «умные кассы» из-за дефицита фискальных накопителей в 2,5 раза ниже, чем требуются для того, чтобы уложиться в сроки. На конец марта не удовлетворены даже те заявки, которые предприниматели подавали на приобретение накопителей еще в январе-феврале текущего года.

Как сообщили сайту «КР» в межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Челябинской области, на территории Кыштымского городского округа на начало февраля функционировало 503 кассовых аппарата, при этом лишь 25 из них представляют собой новые образцы.