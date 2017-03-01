Предприниматель в Кыштыме одел и обул детей из малообеспеченных семей

Автор: КР от Вчера, 21:55 Категория: Экономика и бизнес

Вчера в Кыштыме открылся новый магазин «Столица одежды и обуви». Предприниматель Ахмат Кассиров решил сделать праздник в честь его открытия адресным. Он обратился в администрацию округа с предложением бесплатно одеть и обуть 10 девчонок и мальчишек из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В управлении социальной защиты населения оперативно составили список тех, кто нуждается в помощи. По словам заместителя главы округа по социальной сфере Елены Саланчук, в него вошли не только многодетные семьи.

- Часто бывает, что мама растит одного-двух детей сама, без мужа, бьётся, как рыба об лёд, а свести концы с концами не получается. Для такой семьи инициатива предпринимателя окажется как нельзя кстати.

Вместе со специалистом управления защиты Ольгой Самородовой мамы, папы и дети прибыли в «Столицу одежды и обуви» прямо к открытию. Здесь они подобрали необходимые вещи как для малышей, так и для старшеклассников, благо, в выборе их никто не ограничивал. Особой популярностью пользовались кроссовки и демисезонные куртки. Все-таки на улице весна.