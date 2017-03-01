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Кыштымское машобъединение сократило долги по налогам перед местным бюджетом

Автор: КР от Вчера, 11:28 Категория: Экономика и бизнес

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Согласно мониторингу Главного контрольного управления Челябинской области, по итогам 2016 года южноуральские предприятия сократили задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами. Ряд компаний в прошлом году полностью рассчитался с этими долгами, ещё несколько существенно уменьшили объёмы задолженности. Среди таких предприятий в пресс-релизе на сайте регионального правительства названы Челябинский металлургический комбинат, челябинский филиал «Уральской кузницы», Златоустовский машиностроительный завод, «Катавский цемент», «Челябинский радиозавод «Полёт»  и другие.

 

Более чем в десять раз снизилась задолженность перед муниципальным бюджетом Кыштымского машиностроительного объединения – с 7,3 миллиона  рублей  до 500 тысяч рублей.

 

Мониторинг задолженности проводился в рамках деятельности рабочей группы, возглавляемой вице-губернатором Русланом Гаттаровым. Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачёва пояснила:

 

– Задача, которую поставил перед правительством губернатор Борис Дубровский, – контролировать ситуацию на каждом предприятии, находящемся в сложном положении. На заседаниях рабочей группы руководители, учредители или арбитражные управляющие предприятий и главы муниципалитетов сообщают о том, какие меры они принимают для того, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить социальной напряжённости.

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