В чёрный список прокурора Кыштыма попали три предприятия-должника

Автор: КР от Вчера, 16:00 Категория: Экономика и бизнес

Кыштымское машобъединение, Уралэлектрофольга и База строительных изделий накопили долги по зарплате в общей сложности на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Об этом сегодня на расширенном аппаратном совещании в администрации Кыштымского городского округа сообщил прокурор города Дмитрий Хиноверов.

По его словам, сегодня долг КМО перед 700 работниками составляет более 17 миллионов рублей. Прокурор утверждает, что заработную плату там выдают с задержкой в один месяц.

– Я лично неоднократно выходил с проверкой этого предприятия, – сообщил Дмитрий Геннадьевич. – Ситуация там рабочая, заказы есть. Ни в прошлом, ни в этом году от работников машобъединения обращений в прокуратуру не было.

Хуже дела обстоят на находящемся в состоянии простоя предприятии «Уралэлектрофольга». Там 80 работникам задолжали более 12 миллионов рублей. Однако, в отличие от КМО, у этого производства перспектив возродиться нет.

Своих денег – а их общая сумма более двух миллионов рублей – не могут дождаться и 124 работника БСИ. В марте прошлого года по данному факту возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты из корыстной или иной личной заинтересованности. Сейчас оно объединено с другим уголовным делом – по присвоению или растрате чужого имущества в крупном размере. Прокурор Хиноверов публично пообещал сделать всё, чтобы виновный был наказан по суду.

Сейчас проводится оценка имущества БСИ, которое будет выставлено на продажу. Только после этого появится возможность погасить задолженность по зарплате.