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Суши на вокзалах Кыштыма и Верхнего Уфалея готовили работники без санитарных книжек

Автор: КР от Сегодня, 17:05 Категория: Экономика и бизнес

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В феврале транспортная прокуратура Челябинской области провела проверку исполнения законодательства в точках общественного питания на железнодорожных вокзалах Кыштыма и Верхнего Уфалея. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

 

По словам помощника Челябинского транспортного прокурора Марии Соловьёвой, предприниматели, организовавшие процесс изготовления суши, нарушали правила хранения продуктов и посуды, пользовались услугами сотрудников, не прошедших медицинские осмотры, допускали их к работе без санитарной одежды.

 

Индивидуальный предприниматель и главный бухгалтер оштрафованы на 14 000 рублей за угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и  оказание услуг ненадлежащего качества.

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