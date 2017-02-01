Банный комплекс для заключённых в колонии Кыштыма обошёлся в 100 миллионов рублей

Автор: КР от Вчера, 12:39 Категория: Экономика и бизнес

В расположенной в Кыштыме исправительной колонии №10 для заключённых построили новый банно-прачечный комплекс, оснащённый по самым высоким стандартам душевыми, дезинфекционными камерами, стиральными машинами, сушильными барабанами, гладильными досками. Об этом сообщила начальник отдела капитального строительства и ремонта областного ГУФСИН Ольга Шумейко.

Для бесперебойной работы бани, рассчитанной на 540 человек, возведена газовая котельная. В новом комплексе действуют мастерские по ремонту постельных принадлежностей, обуви и одежды, а также работают парикмахеры. Строительство комплекса обошлось ГУФСИН в 100 миллионов рублей.