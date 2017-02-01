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В Кыштыме машиностроительное объединение планирует перейти на круглосуточную работу без выходных

Автор: КР от Вчера, 11:20 Категория: Экономика и бизнес

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О таких амбициозных планах заявил в корпоративной газете «Наши вести» первый заместитель генерального директора Кыштымского машиностроительного объединения Олег Джагупов. По его словам, предприятие обеспечено заказами на изготовление флотационных машин, конвейерного и горно-шахтного оборудования как минимум на полгода вперёд.

 

– Выпуск продукции в таких объёмах требует безостановочного производственного процесса, – говорит Джагупов. – В ближайшее время мы планируем перевести завод на круглосуточную работу без выходных.

 

Будет увеличен и штат работников. Сегодня на машобъединении трудится 773 человека. К концу года численность планируется увеличить до 820. Здесь готовы принять на работу токарей-универсалов, расточников, фрезеровщиков, сварщиков и сборщиков металлоконструкций.

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