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Молочную продукцию из Озёрска могли фальсифицировать перекупщики

Автор: КР от Сегодня, 17:53 Категория: Экономика и бизнес

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Как уже сообщал сайт «КР», специалисты амурского управления Роспотребнадзора обнаружили на полках магазинов фальсифицированное сливочное масло с содержанием немолочных жиров, произведённое в Озёрске. На упаковке значилось:  21 ноября 2016  года  ООО «СбытПродСервис», ул. Индустриальная, 10.   

Поскольку молочная продукция из Озёрска встречается и в магазинах Кыштыма, по заданию главы  Кыштымского городского округа  Людмилы Шеболаевой специалисты администрации проводя собственную проверку изложенных фактов. Старший экономист управления стратегического развития и привлечения инвестиций Ирина Крюченкова связалась с управлением Роспотребнадзора  по Челябинской области, однако южноуральское ведомство пока не получило официальных документов от своих дальневосточных коллег. Нет их ещё и в межрегиональном управлении №71 Федерального медико-биологического  агентства России.

 

Именно это управление осуществляет функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Озёрского городского округа.  Только официальные документы могут стать основанием для внеплановой проверки коммерческих предприятий, выпускающих молочную продукцию. Так что пока делать окончательные выводы о том, что фальсифицированное масло было произведено именно в Озёрске, рано.

 

Вместе с тем, специалисты межрегионального управления располагают данными о том, что действующий на территории округа завод специализируется на выпуске так называемых спредов – пищевых изделий на основе смеси растительных и молочных жиров. Спред намного дешевле сливочного масла. Скорее всего, некие посредники, купившие продукцию у озерчан, расфасовали  её в поддельную упаковку, на которой  указана ложная информация, и перепродали в розничную сеть Амурской области.  Заниматься поиском фальсификаторов в данном случае должны уже правоохранительные органы.

 

Специалисты управления стратегического планирования и привлечения инвестиций продолжают держать ситуацию с озёрским маслом на контроле и ждут поступления официальных документов в указанные выше  инстанции.

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