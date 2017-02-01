Молочную продукцию из Озёрска могли фальсифицировать перекупщики

Автор: КР от Сегодня, 17:53 Категория: Экономика и бизнес

Как уже сообщал сайт «КР», специалисты амурского управления Роспотребнадзора обнаружили на полках магазинов фальсифицированное сливочное масло с содержанием немолочных жиров, произведённое в Озёрске. На упаковке значилось: 21 ноября 2016 года ООО «СбытПродСервис», ул. Индустриальная, 10.



Поскольку молочная продукция из Озёрска встречается и в магазинах Кыштыма, по заданию главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой специалисты администрации проводя собственную проверку изложенных фактов. Старший экономист управления стратегического развития и привлечения инвестиций Ирина Крюченкова связалась с управлением Роспотребнадзора по Челябинской области, однако южноуральское ведомство пока не получило официальных документов от своих дальневосточных коллег. Нет их ещё и в межрегиональном управлении №71 Федерального медико-биологического агентства России.

Именно это управление осуществляет функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Озёрского городского округа. Только официальные документы могут стать основанием для внеплановой проверки коммерческих предприятий, выпускающих молочную продукцию. Так что пока делать окончательные выводы о том, что фальсифицированное масло было произведено именно в Озёрске, рано.

Вместе с тем, специалисты межрегионального управления располагают данными о том, что действующий на территории округа завод специализируется на выпуске так называемых спредов – пищевых изделий на основе смеси растительных и молочных жиров. Спред намного дешевле сливочного масла. Скорее всего, некие посредники, купившие продукцию у озерчан, расфасовали её в поддельную упаковку, на которой указана ложная информация, и перепродали в розничную сеть Амурской области. Заниматься поиском фальсификаторов в данном случае должны уже правоохранительные органы.

Специалисты управления стратегического планирования и привлечения инвестиций продолжают держать ситуацию с озёрским маслом на контроле и ждут поступления официальных документов в указанные выше инстанции.