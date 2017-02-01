В Кыштыме предприятия отчитаются по затратам на производство и по продаже продукции

Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: Экономика и бизнес

Как сообщила сайту «КР» старший специалист отдела государственной статистики в Кыштыме Маргарита Храмова, до 1 апреля на выборочной основе Росстат будет проводить федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) по итогам за 2016 год. Такое распоряжение издано правительством РФ.

Объектами наблюдения за затратами являются все категории хозяйствующих субъектов, кроме микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. В Кыштымском округе отчётность предоставят все крупные и средние коммерческие предприятия, и выборочно – одно малое и одно бюджетное. Такое наблюдение за затратами проводится раз в пять лет. Отчётность для всех дифференцирована по видам экономической деятельности: текстильное производство, учреждения здравоохранения, организации, предоставляющие социальные услуги и т. д.

Тем временем вчера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр экономического развития Максим Орешкин объявил, что рост российской экономики в этом году составит порядка двух процентов. Такие прогнозы как раз и опираются на данные статистики. По словам министра, ожидается, что рост затронет в том числе и потребительский сектор, вследствие чего ожидается восстановление денежных доходов населения.