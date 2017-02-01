Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме предприятия отчитаются по затратам на производство и по продаже продукции

В Кыштыме предприятия отчитаются по затратам на производство и по продаже продукции

Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: Экономика и бизнес

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Как сообщила сайту «КР» старший специалист отдела государственной статистики в Кыштыме Маргарита Храмова, до 1 апреля на выборочной основе Росстат будет проводить федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) по итогам за 2016 год.  Такое распоряжение издано  правительством РФ.

 

Объектами наблюдения за затратами являются все категории хозяйствующих субъектов, кроме микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. В Кыштымском округе отчётность предоставят все крупные и средние коммерческие предприятия, и выборочно – одно малое и одно бюджетное. Такое наблюдение за затратами проводится раз в пять лет. Отчётность для всех дифференцирована по видам экономической деятельности: текстильное производство, учреждения здравоохранения, организации,  предоставляющие социальные услуги и т. д.

 

Тем временем вчера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр экономического развития Максим Орешкин объявил, что рост российской экономики в этом году составит порядка двух процентов. Такие прогнозы как раз и опираются на данные статистики. По словам министра,  ожидается, что рост затронет в том числе и потребительский сектор, вследствие чего ожидается восстановление денежных доходов населения.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter