Под Кыштымом специалисты Челябэнергосбыта устроили для представителей СМИ «ЧЭСтную зарядку»

Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: Экономика и бизнес

Выступает директор Кыштымского филиала Вячеслав Достовалов

ЧЭС – это аббревиатура ПАО «Челябэнергосбыт». Эта компания –основное энергоснабжающее предприятие и гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области. В её структуре шесть филиалов, включая Кыштымский, который охватывает территорию пяти городских округов северной части области – Кыштымского, Карабашского, Снежинского, Озёрского и Верхнеуфалейского, а также двух муниципальных районов – Нязепетровского и Каслинского. На семинар и были приглашены представители СМИ из этих территорий, а также журналисты федеральных изданий регионального уровня.

В клубе загородного отдыха «Лесное поместье» ведущие специалисты компании, а также генеральный директор Андрей Красиков в общении с журналистами основной акцент сделали на долгах потребителей электроэнергии. Население Челябинской области задолжало Челябэнергосбыту 1,5 миллиарда рублей. С особо злостных неплательщиков энергетики взыскивают долги через суд. Компания начала применять практику полного ограничения потребления электроэнергии до погашения долга.

Директор Кыштымского филиала Вячеслав Достовалов отметил, что долг населения Кыштымского округа на сегодня составляет 14,17 миллиона рублей, в Карабашском и Озёрском округах, соответственно, 8,13 и 22,539 миллиона рублей. В среднем это двухмесячный срок.

Специалисты «Челябэнергосбыта» ответили на вопросы об изменениях в начислении ОДН, о взаимодействии с сетевыми организациями, о взыскании долгов с муниципальных предприятий сферы жизнеобеспечения, о применении автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии. Подробности читайте в газете «Кыштымский рабочий».