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Житель Озёрска, погрязший в долгах перед банками, решил через суд объявить себя банкротом

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Экономика и бизнес

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В июле 2016 года 25-летний  безработный из Озёрска обратился в  Арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом ещё в середине июля 2016 года. В заявлении он перечислил своих кредиторов, которым задолжал почти 900 000 рублей. В этом списке значатся почти все  известные российские банки, выдававшие озерчанину  суммы от 5000 рублей до полумиллиона. Самым крупным займодателем потенциального банкрота является Сбербанк России. При этом легковой автомобиль Чери А21 – всё имущество, которым располагает  молодой человек, не состоящий на учёте даже в центре занятости.  Несмотря на отсутствие официальных источников существования, он смог оплатить государственную пошлину в размере 6000 рублей и  внёс на  депозит арбитражного суда 25 000 рублей для вознаграждения, полагающегося  финансовому управляющему.

 

Арбитражный суд Челябинской области в минувшем январе признал должника несостоятельным и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества. Она должна быть завершена до 23 июня 2017 года.

 

Это первый в истории Озёрска случай банкротства физического лица. Ранее процедура производилась исключительно в отношении юридических лиц.  Напоминаем, право на банкротство российские  граждане получили 1 октября 2015 года с внесением соответствующих поправок в закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

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