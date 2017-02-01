Житель Озёрска, погрязший в долгах перед банками, решил через суд объявить себя банкротом

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Экономика и бизнес

В июле 2016 года 25-летний безработный из Озёрска обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом ещё в середине июля 2016 года. В заявлении он перечислил своих кредиторов, которым задолжал почти 900 000 рублей. В этом списке значатся почти все известные российские банки, выдававшие озерчанину суммы от 5000 рублей до полумиллиона. Самым крупным займодателем потенциального банкрота является Сбербанк России. При этом легковой автомобиль Чери А21 – всё имущество, которым располагает молодой человек, не состоящий на учёте даже в центре занятости. Несмотря на отсутствие официальных источников существования, он смог оплатить государственную пошлину в размере 6000 рублей и внёс на депозит арбитражного суда 25 000 рублей для вознаграждения, полагающегося финансовому управляющему.

Арбитражный суд Челябинской области в минувшем январе признал должника несостоятельным и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества. Она должна быть завершена до 23 июня 2017 года.

Это первый в истории Озёрска случай банкротства физического лица. Ранее процедура производилась исключительно в отношении юридических лиц. Напоминаем, право на банкротство российские граждане получили 1 октября 2015 года с внесением соответствующих поправок в закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».