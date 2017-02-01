В Кыштыме там, где раньше стояли чаны с квашеной капустой, «Славянка» выпускает современную мебель

Автор: КР от Вчера, 15:15 Категория: Экономика и бизнес

Мебельная фабрика «Славянка» в эти дни отмечает 10-летие со дня регистрации предприятия. Здание на улице Ленина, в котором в далёком прошлом находились огромные чаны для закваски капусты, соучредители предприятия Евгений Смирнов и Сергей Семендяев превратили в современный цех по выпуску корпусной мебели и оборудовали здесь выставочный зал.

Как сказал сайту «КР» Евгений Смирнов, они уже дважды обновили станочный парк. Сегодня фабрика располагает немецкими и итальянскими многопрофильными станками. При этом костяк коллектива, в котором бессменно трудятся 11 человек, остаётся постоянным.

Своим клиентам из Кыштыма, Озёрска, Каслей и Новогорного «Славянка» предлагает широкий спектр мебели как по готовым образцам, так и по индивидуальным заказам. Корпоративным клиентом предприятия на протяжении ряда лет остаётся одно из кыштымских градообразующих предприятий ОАО «Радиозавод».

По словам Евгения Смирнова, прошлый год оказался для мебельного производства чуть тяжелее предыдущего, но ни с позиций налогообложения или пресса контролирующих органов. Экономнее стали сами клиенты. По данным Росстата, в 2016 году продолжилось снижение оборота розничной торговли: он упал на 5,2 процента. Хотя падение всё же замедлилось: в 2015 году розничные продажи по сравнению с 2014-м снизились на 10 процентов.