Малый бизнес Кыштыма пережил 190 проверок

Автор: КР от Вчера, 14:50 Категория: Экономика и бизнес

В прошлом году в Кыштыме различные контролирующие организации провели 185 плановых проверок субъектов малого предпринимательства.

Все внеплановые проверки ведомства обязаны согласовывать в прокуратуре, где им приходится приводить веские доводы в пользу внеочередного визита к предпринимателям. За 2016 год в прокуратуру поступило шесть заявок на разрешение внеплановых контрольных мероприятий. В пяти случаях аргументы были признаны весомыми и проверка согласована, в одном случае в ходатайстве отказано. По словам прокурора Дмитрия Хиноверова, без весомых оснований лишний раз «кошмарить бизнес» нельзя.

Кроме того, прокуратура внесла четыре протеста в администрацию города и один – в Собрание депутатов с требованием отменить противоречащие законодательству акты регулирования предпринимательской деятельности. Все протесты были удовлетворены.