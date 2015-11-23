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Малый бизнес Кыштыма пережил 190 проверок

Автор: КР от Вчера, 14:50 Категория: Экономика и бизнес

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В прошлом году в Кыштыме различные контролирующие организации провели 185 плановых проверок субъектов малого предпринимательства.

 

Все внеплановые проверки ведомства обязаны согласовывать в прокуратуре, где им приходится приводить веские доводы в пользу  внеочередного визита к предпринимателям.  За 2016 год в прокуратуру поступило шесть заявок на разрешение внеплановых контрольных мероприятий. В пяти случаях аргументы были признаны весомыми и проверка согласована, в одном случае в ходатайстве отказано. По словам прокурора Дмитрия Хиноверова, без весомых оснований  лишний раз «кошмарить бизнес» нельзя.

 

Кроме того, прокуратура внесла четыре протеста в администрацию города и один  – в Собрание депутатов  с требованием отменить противоречащие законодательству акты регулирования предпринимательской деятельности. Все протесты были удовлетворены.

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  • ant

  • Вчера, 15:39
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  • Регистрация: 23.11.2015
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Опять Кыштымский рабочий балует желтушными заголовками.
Что значит "пережил"? Пытались добить, но он все-же выжил?
185 плановых проверок, сколько всего объектов малого бизнеса?
 
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