Товарный знак бизнесмена из Кыштыма привлёк внимание производителей тульских пряников

Автор: КР от Сегодня, 14:25 Категория: Экономика и бизнес

Предприятие кыштымского предпринимателя Александра Рыбакова специализируется на выпуске мясных полуфабрикатов, включая пельмени. В 2015 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности официально зарегистрировала его товарный знак с изображённым на нём симпатичным домиком с дымком над трубой. По словам Рыбакова, владение товарным знаком – требование времени, а сам знак – не только отличительная деталь, но и лицо предприятия. Его право на этот знак распространяется до 2023 года.

Благожелательное название «Мир вашему дому», которое навевает добрые чувства, оценили и другие производители продуктов. В адрес газеты «Кыштымский рабочий» поступило электронное письмо от патентного поверенного из Тулы Юрия Жилина, который попросил помочь связаться с кыштымским предпринимателем. В Туле один из клиентов Жилина проявил желание зарегистрировать номенклатурный товарный знак на свои пряники с аналогичной формулировкой – «мир вашему дому».

Законодательство в части интеллектуальной собственности ужесточилось. Как сказал сайту «КР» Юрий Жилин, ещё 10-15 лет назад зарегистрировать товарный знак было легче. Сейчас же при наличии каких-либо совпадений процедура заметно усложнилась, и есть обширная судебная практика. Но поскольку возможных пересечений в хозяйственной деятельности по выпуску тульских пряников и кыштымских полуфабрикатов в силу географии не прослеживается, то патентный поверенный, получив контактный телефон кыштымского предпринимателя, надеется, что в ходе переговоров сможет найти с ним с приемлемый компромисс. На пряниках, кстати, изображён аист – ещё один символ добра и домашнего уюта.