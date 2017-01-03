В Кыштыме появляется мода на многоквартирные дома выше пяти этажей

Автор: КР от Сегодня, 12:40 Категория: Экономика и бизнес

Первым планку в пять этажей превысил новый дом на Ленина, 16, где их фактически выстроено семь. Девятиэтажный дом на улице Свердлова строит ЖСК «Наш дом».

В настоящее время готовятся публичные слушания по этажности нового дома, который ООО «Термогаз» будет возводить на улице Ленина между домами № 25 и № 27а. В недавнем прошлом здесь стоял деревянный двухэтажный дом довоенной постройки.

Напомним, что право на заключение договора аренды земельного участка на улице Ленина, 27 общей площадью 2810 квадратных метров было приобретено ООО «Термогаз» на аукционе в октябре 2015 году под возведение жилого дома среднеэтажной застройки.

В декабре прошлого года ООО «Термогаз» обратилось в администрацию округа с заявлением о строительстве семиэтажного дома.

В прошлом при строительстве дома на улице Ленина, 16 уже была ситуация, когда этажность дома обсуждалась на публичных слушаниях, поскольку инвестор предполагал построить девятиэтажный дом. На ту пору общественное мнение высказалось против такого проекта, поскольку высотное здание могло нарушить сложившуюся архитектурную среду, в которой доминантой является памятник культурного наследия храм Рождества Христова.

Публичные слушания по изменению вида разрешённого использования земельного участка на улице Ленина, 27 под строительство многоэтажного дома (7 этажей) назначены на 2 февраля. Как сказала сайту «КР» секретарь оргкомитета по проведению публичных слушаний Марина Хисамутдинова, горожане уже сейчас могут обратиться в отдел архитектуры и градостроительства администрации округа, и поделиться своим мнением о строительстве семиэтажного дома на этом участке и о том, как это повлияет на облик главной улицы города