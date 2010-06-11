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» » В Кыштыме строители на деле доказывают, что в их сфере застоя нет

В Кыштыме строители на деле доказывают, что в их сфере застоя нет

Автор: КР от Вчера, 09:53 Категория: Экономика и бизнес

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В прошлом году в Кыштыме сдано три многоквартирных дома общей площадью 9293,5 квадратных метра. Для сравнения, в 2015 году было введено в действие 8736 квадратных метров.

               

 На улице Ленина, 16, готов к заселению  41-квартирный дом, который построило ООО «Норматех». ООО «Агенство «Выбор» завершило строительство первой очереди  дома на улице Республики, 35. А на улице Горелова, 65  ООО «КыштымЖилСтрой»  возвело 55-квартирный дом. 

 

Помимо многоэтажек, в Кыштымском округе велось и строительство индивидуальных жилых домов. По прошлому году кыштымцы улучшили свои жилищные условия за счёт ремонта и возведения новых домов общей площадью в  4212,8 квадратных метра.

 

По статистике, в Кыштымском округе растут и показатели обеспеченности  жилыми помещениями в среднем на одного жителя. В 2012 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного кыштымца, составляла 23,8 квадратных метра. С 2015 года этот показатель поднялся выше 25 квадратных метров.

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Так-то кризис в стране...
 
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"Многоуважаемая газета" ,если нет застоя,тогда напишите сколько реализовано квартир?
 
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