В Кыштыме в санаторной зоне началось строительство новых домов

Автор: КР от Сегодня, 14:24 Категория: Экономика и бизнес

В этом году в Кыштыме началось строительство первой в городе девятиэтажки на улице Свердлова, а на улице Челюскинцев возводится ещё один дома для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас строительные работы разворачиваются и в микрорайоне Дальняя Дача.

Стройплощадка находится в жилом секторе микрорайона напротив известного на Урале санатория «Дальняя Дача». Два пятиэтажных трёхподъездных дома строит группа компаний «Уралграфит». Ранее участок между домами №1 и № 7 оставался неосвоенным, поскольку требовалось отсыпать грунтом болотистую низину. Два года назад эта задача была решена и на свайном поле спроектирован жилой комплекс в составе трёх объектов. Его строительство предполагается вести поэтапно

На стройплощадке уже установлен подъёмный кран, завезён комплект домовых конструкций. Строители начали монтаж панелей на том доме, который своим главным фасадом будет выходить на трассу, соединяющую микрорайон с Кыштымом.