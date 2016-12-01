Современное оборудование из Швейцарии получили металлурги Кыштыма

Автор: КР от Сегодня, 12:49 Категория: Экономика и бизнес

В лабораторию по анализу металлов и сплавов Кыштымского медеэлектролитного завода поступил долгожданный оптико-эмиссионный спектрометр ARL iSpark из Швейцарии. Ему предстоит заменить аналогичное оборудование, предназначенное для элементного анализа образцов твёрдых металлов, прослужившее уже более 20 лет.

По словам ведущего инженера по внедрению новой техники и технологии лаборатории Галины Бородулиной, швейцарский спектрометр обладает революционным цифровым генератором, новейшей оптикой на основе фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), современным программным обеспечением. Благодаря этому он гарантирует качество и точность проведения анализов меди и драгметаллов и ускоряет обработку данных.

Ещё один спектрометр немецкого производства должен поступить в лабораторию в феврале 2017 года. Первоначально планировалось, что техника из Швейцарии и Германии прибудет на Южный Урал одновременно – в конце уходящего года. Но, как сказал сайту «КР» генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода Андрей Кудрявцев, сроки поставки затянулись из-за международных санкций. Теперь, чтобы получить оборудование из Европы, необходимо заполнить огромное количество документов, подтверждающих, что данные приборы не могут и не будут использоваться в оборонной промышленности, то есть не имеют двойного назначения.