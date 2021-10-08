Правительство одобрило повышение платы за капремонт из-за стройматериалов

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Кабмин утвердил постановление, которое разрешает пересматривать стоимость уже заключенных контрактов на капремонт в жилых домах в связи с повышением цен на стройматериалы. При этом подорожание не может превышать 25%.



Как сообщает сайт РБК, рост цен на стройматериалы начался осенью 2020 года, тогда особенно заметно подорожали металлопрокат и арматура. По данным Росстата, в первый месяц лета текущего года стройматериалы стали самой дорожающей категорией среди непродовольственных товаров. Их стоимость выросла на 5,1% к июню и на 30% год к году. В июле рост цен продолжился. В частности, обрезные доски подорожали на 13,9%, древесностружечные плиты — на 10,5%, металлочерепица — на 7,4%.





Как сообщает ИА "Первое областное", ранее о необходимости поддержать реализацию проектов в сфере строительства заявлял губернатор Челябинской области.