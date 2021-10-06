Южноуральцам будут начислять пени за неоплату электроэнергии

Вчера, 14:13 Категория: Экономика и бизнес

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Об этом сообщается на сайте ИА «Первое областное».

В ближайшие месяцы «Уралэнергосбыт» возобновит начисление пени, которые будут предъявлены за все периоды начиная с 1 июля 2019 года. Исключение – период моратория, введенного в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Дополнительную плату не будут начислять всем, кто оплатит долги до 14 октября, сообщили в пресс-службе поставщика электроэнергии.

Такое решение, пояснили в компании, принято из-за падения платежной дисциплины и роста долгов среди населения на фоне пандемии. На сегодня общий долг потребителей электроэнергии составляет 1,4 миллиарда рублей.

Оплатить электроэнергию быстро и без комиссии можно: в личном кабинете ООО «Уралэнергосбыт»; в ближайшем отделении или банкомате Сбербанка; через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».