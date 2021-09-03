КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА: ОСОБЕННОСТИ ОВЕРДРАФТА
Вчера, 15:17 Категория: Экономика и бизнес
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Кредитование юридических лиц позволяет банкам получать прибыль от процентов за пользование заемными средствами, а бизнесу получить необходимые финансовые вливания. Сегодня получить кредит на развитие бизнеса может крупный, средний и малый бизнес, включая индивидуальных предпринимателей.
ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Банки охотно выдают займы юридическим лицам и ИП. К самым распространенным программам относятся:
– кредитные линии, которые бывают инвестиционными и возобновляемыми;
– потребительские на любые нужды, предоставляемые, как правило, только для ИП;
– на оборотные средства, позволяющие пополнить материально-техническую базу;
– на открытие ООО или ИП с предоставлением бизнес-плана;
– овердрафт.
Последний является одним из самых необычных видов займа, но помогающий многим предприятиям получать финансовые средства не разово, а многократно.
ЧТО ТАКОЕ ОВЕРДРАФТ? Если говорить простыми словами, то овердрафт для бизнеса представляет собой сумму, которую компания может расходовать сверх текущего остатка, но только по согласованию с банком. Кредитный продукт требует подключения и помогает расплачиваться с контрагентами, если выручка за услуги или товары еще не поступила на расчетный счет.
Характерные особенности овердрафта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
– Лимит рассчитывается с учетом чистых поступлений по р/с за анализируемый период. Следовательно, он одобряется только клиентам. Он подключается к имеющемуся расчетному счету.
– Является кредитным продуктом, а, значит, требует одобрения. Пакет документов минимальный. Обычно достаточно лишь подать заявку на подключение услуги. Когда это новый клиент, некоторые банки позволяют предоставить выписки с расчетных счетов из предыдущих кредитно-финансовых учреждений.
– Денежные средства по овердрафту невозможно получить наличностью или использовать в любое время. Услуга становится доступной только при нулевом или минусовом балансе на счету.
– Кредит предоставляется на короткий срок (от 30 до 120 дней). Различают период пользования, в который можно исчерпать лимит, и оплачиваемый, когда нужно погасить овердрафт. Когда задолженность закрыта, можно вновь прибегнуть к овердрафту.
Лимит может пересматриваться со временем по просьбе компании. Если своевременно не погашать овердрафт, начисляются штрафы.
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