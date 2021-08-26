ВЫБОР КВАРТИРЫ В ЧЕЛЯБИНСКЕ: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Вчера, 14:38 Категория: Экономика и бизнес

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Квартиры в Челябинске представлены в широком разнообразии. С помощью сайта компании «Этажи» можно выбрать недвижимость на любой вкус и бюджет. Среди доступных вариантов есть квартиры в жилых домах, новостройки, коттеджи и частные дома. С помощью настроек и фильтров вы сможете подобрать недвижимость под индивидуальный запрос.

КАК КУПИТЬ КВАРТИРУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ И НЕ ПРОГАДАТЬ?

Для начала нужно изучить рынок и цифры, чтобы хоть чуть-чуть ориентироваться в вопросах безопасной покупки недвижимости. Согласно данным агентства «Этажи», один квадратный метр жилплощади в Челябинске по состоянию на июль 2021 года стоит приблизительно 50,5 тысяч рублей. Отталкиваясь от этих сумм, можно начинать смотреть объявления. Покупка квартиры в Челябинске или любом другом городе требует серьезного подхода. Если вы будете внимательны, сможете подобрать вариант, который будет устраивать по всем параметрам. Часто клиенты упускают множество деталей при совершении сделки, которые потом могут изрядно потрепать нервы новым владельцам. Какие существуют подводные камни при покупке квартиры в Челябинске? Опытные специалисты компании «Этажи» приводят несколько примеров и схем мошенничества, на которые часто попадают добросовестные покупатели.

Итак, при выборе клиента должна насторожить следующая информация:

– Низкая цена, которая привлекает покупателя. Как уже было сказано выше, нужно изначально изучить рынок и цену за 1 квадратный метр в том или ином районе Челябинска. Если стоимость квартиры значительно ниже, продавец просто хочет побыстрее избавиться от проблемного жилья.

– Количество продаж. Если квартира постоянно продается-покупается, стоит задуматься о том, почему так происходит. Можно пообщаться с соседями или изучить документацию. Скорее всего, владелец постоянно скрывал какой-то неприятный факт, связанный с квартирой.

– Недееспособный владелец. Лучше избегать сотрудничества с теми, кто стоит на учете в психбольнице, имеет опекуна. Ведь, как показывает практика, проблемы появляются именно с последними.

– Третьи лица, претендующие на жилплощадь после ее продажи. Это могут быть дети, один из супругов после развода, наследник.

На самом деле это не полный перечень возможных проблем, возникающих на этапе оформления сделки. Анализируя вышесказанное, перед покупкой квартиры клиент должен внимательно изучить всю документацию, проверить юридическую историю жилья. Рекомендуется разобраться со всеми счетами, в том числе за коммунальные услуги. Важно узнать, не проводил ли прошлый владелец незаконную перепланировку. Чтобы избавить себя от подобной головной боли, целесообразно сотрудничать с опытными специалистами.

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