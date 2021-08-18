Губернатор Алексей Текслер принял участие в церемонии открытия ежегодной агропромышленной выставки «Агро-2021»

Вчера, 13:41 Категория: Экономика и бизнес

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Она будет работать на площадке Ледовой арены «Трактор» с 19 по 21 августа с соблюдением всех санэпидтребований.

– Уважаемые участники, гости нашей традиционной выставки «Агро-2021», приветствую вас в непростое время для наших сельхозтоваропроизводителей. Челябинская область является лидером в Уральском федеральном округе почти по всем отраслям АПК. К сожалению, в этом году, как и в прошлом, у нас засуха. Условия, в которых работают наши сельхозтоваропроизводители, очень непростые. Но благодаря новым технологиям, приобретению минеральных удобрений и различным формам поддержки мы движемся вперед. Ожидаем в этом году хороший урожай овощей, как в открытом, так и закрытом грунте. И мы продолжим поддерживать наших аграриев. Я прошу минсельхоз области учесть проблематику, которую внесла засуха, и оказать необходимую помощь, – сказал в приветственном слове губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Обширная экспозиция размещена на площадке перед ареной под открытым небом, это исключает риски распространения коронавируса. На выставке представлены стенды муниципальных районов (Уйский, Сосновский, Агаповский, Аргаяшский, Еткульский, Брединский, Красноармейский, Кунашакский), ведущих сельхозпредприятий и предприятий по переработке, оборудование для АПК и высокопроизводительная техника.

Традиционно демонстрируются породистые сельскохозяйственные животные южноуральских предприятий. Владельцы подворий, специализирующихся на агротуризме, продемонстрируют кроликов, коз, осликов и пр.

Все творческие конкурсы в рамках выставки переведены в режим онлайн, за исключением конкурса качества продукции. По итогам победители получат в последний день «АГРО – 2021» заслуженные награды.

Учитывая, что в июне по всей стране наблюдалась проблема с подорожанием овощей, на выставке организована зона торговли сезонной продукцией напрямую от сельхозтоваропроизводителей. Внутри арены проходит исключительно деловая программа, которая посвящена агроэкспорту.

Новшествами «Агро-2021» являются аграрная ярмарка вакансий, которая пройдет в онлайн-формате, и бесплатная ветеринарная помощь для животных (в том числе прививка от коронавируса). Кроме того, совместно с областным минздравом на выставке организована вакцинация населения от коронавируса.

Добавим, что в «Агро-2021» традиционно участвуют более 150 предприятий, а также лучшие сельскохозяйственные муниципальные районы.