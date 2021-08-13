Дело всей жизни

Вчера, 14:43 Категория: Экономика и бизнес

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Для слесаря-ремонтника пятого разряда Евгения Гаврилова любая поломка оборудования не вызывает трудностей.

Главное, чтобы нужный инструмент всегда был под рукой.

Китайский философ Конфуций однажды сказал: «Найди себе дело по душе, и тебе не придётся трудиться ни одного дня». Работа действительно занимает большую часть жизни человека. Поэтому выбирать её нужно с умом.

Будучи студентом среднего специального или высшего учебного заведения, можно пройти практику на предприятиях города. Это один из тех вариантов, которые помогают более осознанно подойти к выбору будущей профессии и места работы.

Одним из таких предприятий является Кыштымское машиностроительное объединение. На КМО производственную и преддипломную практику ежегодно проходят десятки студентов из Кыштыма, Озёрска и Челябинска. Здесь они становятся настоящими заводчанами: привыкают к трудовому распорядку, знакомятся с работой оборудования, делают первые изделия. А затем возвращаются в свои техникумы, колледжи и вузы завершать образование и окончательно определяться с карьерой.

И вот выпускные балы позади, выбор сделан, и… молодой человек сталкивается с проблемой: зачастую при трудоустройстве необходим опыт работы. А откуда его взять вчерашнему студенту? Между тем на КМО есть вакансии для абсолютных новичков. Им предоставляется возможность не только получить востребованные на рынке труда профессии, такие как токарь, сверловщик, оператор станков с ЧПУ, контролёр отдела технического контроля, но и влиться в дружный коллектив одного из градообразующих предприятий Кыштыма.

Сегодня о своём трудовом пути на КМО рассказывают люди, которые пришли на завод, не имея опыта работы, и стали здесь высококвалифицированными специалистами. Они посвятили своей профессии не один год и знают о ней всё!

Токарь четвёртого разряда Сергей Сорокин устроился на завод в 1975 году. Тогда только открыли механосборочный цех, он считался «молодёжным». Появились вакансии, активно набирали кадры.

— После окончания техникума становится ясно, что очень не хватает практики, — говорит Сергей Дмитриевич. — Я привыкал месяца три. Начинал учеником токаря. Потом работа затянула. Изначально хотел просто набраться опыта, но так увлекся, что до сих пор работаю. Коллеги мне объяснили, что лучше начинать с небольших задач. Делать простые детали и постепенно переходить к более сложным, повышать мастерство. И так, мол, дорастешь до нас. Я тогда отмахивался: «Когда это ещё будет», а время пролетело незаметно.

После 20 лет трудового стажа Сергей Сорокин сам начал обучать токарному делу.

Более 40 лет назад Сергей Сорокин пришёл на завод учеником.

Сейчас он один из опытнейших токарей, который готов всегда прийти на помощь ученикам и стажёрам.

По его мнению, основное в работе токаря-новичка — во-первых, уметь читать чертежи и определять по ним размеры будущего изделия и его конфигурацию. Во-вторых, уметь пользоваться измерительным инструментом. В-третьих, правильно затачивать режущий инструмент. Обладая этими тремя навыками, можно успешно трудиться на заводе, постепенно повышая свою квалификацию и разряд.

Процесс изготовления продукции, которая из года в год выпускается на машзаводе, довольно прост. Есть чертёж, есть заготовка из литья, максимально похожая на будущую деталь. Её и нужно сделать по размерам, указанным в чертеже. На токарных станках выполняется предварительная обработка детали. При этом оставляют запас металла. Далее изделие передают на участок станков с программным управлением, где точно подгоняют под размеры. За смену токарь может изготовить от 15 деталей. Впрочем, может и меньше – всё зависит от их материала и габаритов.

— Вопреки расхожему мнению, сама по себе эта профессия несложная, — уверен Сергей Дмитриевич. — Новичку, чтобы освоиться, потребуется до трёх месяцев. Готовить его к работе будут постепенно. Если же человек пришёл даже с небольшим опытом и базой необходимых знаний, он адаптируется за пару недель.

Случается, что станки выходят из строя. На починку отправляют слесаря-ремонтника. Именно от него зависит, через какое время мастер сможет вернуться к своему рабочему месту. Так что эта профессия на заводе очень востребованная. На КМО, к слову, есть свой ремонтно-механический цех.

Евгений Гаврилов устроился на предприятие в 2005 году учеником слесаря. Сегодня у него уже пятый разряд. Евгений отвечает за участок станков с программным управлением, но с лёгкостью может взяться за ремонт и обычного станка, и мостового крана.

— Мои задачи схожи с задачами автомеханика, — рассказывает он, — важно понять, в чём проблема. Это кропотливый труд, требующий аккуратности и собранности. Иногда кажется, что «барахлит» в одном месте, но при внимательном изучении проблемы причина может крыться совсем в другом. Во многом сборку механизма можно сравнить с ювелирной работой.

Новичков начинают обучать с элементарных вещей. Например, надо знать все виды и размеры ключей — это позволит увеличить скорость и качество ремонта. На первых же порах новый работник занимается заменой деталей простых механизмов. Учится проводить шабрение (выравнивание поверхности изделия из металла), распиливание, притирку, доводку, полирование их составных частей. Затем задачи усложняются.

Важной профессией на предприятии является контролёр отдела технического контроля. Подробнее об этой работе рассказала мастер Ольга Юрина. На предприятие она устроилась в 2004 году, а до этого проходила здесь практику.

— Задача контролёра ОТК — выявить брак до сборки, чтобы потом всё работало, как швейцарские часы, – говорит Ольга Васильевна. — За каждым из нас закреплены сразу несколько специалистов у станков. В начале смены они получают сменно-суточное задание: сколько и каких деталей нужно сделать. Мы смотрим, чтобы их изготовление шло согласно всем правилам техпроцесса, — это позволит избежать большого количества брака на начальной стадии. После этого проводим замеры готовой продукции, идём туда, где проводится сборка, смотрим, встаёт ли деталь в нужные пазы, как все составные части механизма взаимодействует между собой.

У каждой партии изделий свой контроль. Он может быть выборочным или стопроцентным. У контролёров всегда под рукой мерительные инструменты — микрометры (для измерений до 0,01 мм, например, толщины стенок цилиндрических элементов, длины уступов, глубины пазов и многого другого, что требует высокой точности), нутромеры (для измерений внутреннего диаметра или расстояния между двумя поверхностями) и штангенциркуль (для измерений наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин отверстий). Для качественной работы нужно уметь точно их настраивать. Среди главных качеств, необходимых контролёру, Ольга Юрина отмечает усидчивость и старательность.

Ни одна выпущенная деталь в механосборочном цехе не проходит мимо контролёра ОТК, мастера Ольги Юриной.

Если контролёром выявлен брак, то пишется специальное извещение, куда заносятся все выявленные недочёты. После чего совместно с мастером участка и технологом цеха принимается решение: это окончательный брак или его можно исправить. В первом случае деталь утилизируют. Во втором создаётся карта отклонений, в которой отмечается, как исправить все выявленные недочёты, и деталь возвращается на производство.

Чтобы полностью адаптироваться в профессии, потребуется от двух месяцев до полугода. За это время важно узнать, как работают двигатели и различные механизмы. Контроль есть на всех стадиях производства: когда деталь точат,

фрезеруют, проводят термическую и гальваническую обработку, полируют, шлифуют. И на каждом этапе за результатом следит контролёр ОТК.

На предприятии действует система профессионального обучения работников, куда входят и практика студентов, и наставничество. При трудоустройстве на КМО за каждым стажёром (кандидатом без опыта работы) закрепляется высококвалифицированный специалист-наставник, который и обучит профессии, и поможет быстрее влиться в коллектив. Впрочем, каждый в коллективе готов прийти на помощь. Ведь Кыштымское машиностроительное объединение — это команда. Именно поэтому здесь можно получить не только рабочую специальность, но и обзавестись друзьями.

На Кыштымское машиностроительное объединение можно трудоустроиться и без опыта работы. На предприятии действует своя система обучения.