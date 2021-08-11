Ювелирный завод «Данила мастер» в Кыштыме могут признать банкротом

Вчера, 15:51 Категория: Экономика и бизнес

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Подан иск о банкротстве ювелирного завода «Данила мастер».

Как сообщает интернет-портал «Бизнес Журнал.Урал», заявление, где ответчиком выступает ООО «Ювелирный завод Данила мастер» , было зарегистрировано накануне в Челябинском арбитражном суде. Истец не указан. Сумма исковых требований – 765 тысяч рублей.

ООО «Ювелирный завод Данила мастер» был создан в 2017 году из одноименного ЗАО. Собственником 99,9 % компании является московская компания АО «ТК «Платинум групп».