Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Ювелирный завод «Данила мастер» в Кыштыме могут признать банкротом

Вчера, 15:51 Категория: Экономика и бизнес
832
0

Подан иск о банкротстве ювелирного завода «Данила мастер».

 

Как сообщает интернет-портал «Бизнес Журнал.Урал», заявление, где ответчиком выступает ООО «Ювелирный завод Данила мастер» , было зарегистрировано накануне в Челябинском арбитражном суде. Истец не указан. Сумма исковых требований – 765 тысяч рублей.

 

ООО «Ювелирный завод Данила мастер» был создан в 2017 году из одноименного ЗАО. Собственником 99,9 % компании является московская компания АО «ТК «Платинум групп».

Поделиться публикацией

Теги: Данила мастер Кыштым ювелирный завод банкротство Челябинский суд

Похожие публикации:

В Кыштыме ювелирный завод сделал из свиньи лыжницу

Огнеупорному заводу в Кыштыме грозит банкротство

Ювелиры Кыштыма продали первые экземпляры кукарекающих символов нового года

Семь пар двойняшек

Рисунки легли в основу баннеров

Комментарии:

Добавить