В Кыштыме центр «Мой бизнес» провёл встречу с предпринимателями

Вчера, 15:06 Категория: Экономика и бизнес

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Челябинский центр поддержки фермерства совместно с кыштымским центром «Мой бизнес» провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Она была посвящена вопросам агробизнеса и агротуризма.

В Кыштыме под эти категории попадают фермеры, занимающиеся разведением домашней птицы и выращиванием саженцев, производители мясных полуфабрикатов, рыбоводные хозяйственники.



Представители центра познакомили предпринимателей с различными видами государственной поддержки, стартовавшей программой «Сделано в Челябинске» и реализуемым проектом «Шоп-тур». Это новые меры поддержки сельскохозяйственных производителей Челябинской области должны способствовать рекламе, продвижению и сбыту местной продукции.

Во время встречи были проведены индивидуальные консультации, где каждый участник мог задать вопрос специалисту, исходя из специфики своей деятельности.



Подробности читайте в одном из ближайших номеров «Кыштымского рабочего».