Алексей Текслер доложил главе государства о социально-экономических показателях Челябинской области, о восстановлении рынка труда и доходов населения

Вчера, 11:02 Категория: Экономика и бизнес

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– Ваше поручение к октябрю восстановить число занятых мы выполним. Фактически мы это сделаем к концу этого месяца. Ключевой вопрос – вопрос зарплат и денежных доходов населения. Договорились с крупным и средним бизнесом по индексации зарплат сверх уровня инфляции. Мы ожидаем рост реальных зарплат в этом году, – отметил Алексей Текслер.

Губернатор рассказал о демографических изменениях в регионе и решении экологических задач.

Заключены 16 четырёхсторонних соглашений по снижению объёмов выбросов, а также в рамках экологического стандарта 30 двусторонних по всем промышленным городам в регионе.

По итогам 2020 года объёмы выбросов от стационарных источников сократились на 17,7% к 2017 году.

– По плану к 2024 году объёмы выбросов должны снизиться на 20%. Мы поставили задачу по Челябинску выйти на 30%. Мы это, безусловно, сделаем. Все планы свёрстаны, и мы постоянно мониторим состояние выполнения этих задач и этих планов, – доложил губернатор.